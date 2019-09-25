كشف فضيحة في التصويت على جائزة «The Best»

نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

فجر المدير الفني لمنتخب السودان، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، مفاجأة مدوية حول التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما كشف تلاعبًا في نتيجة التصويت.

ووفقًا لـ«العربية» اختار المدرب الكرواتي، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن «فيفا» حول تصويته إلى نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فاز بالجائزة.

وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأربعاء: «اخترت محمد صلاح في المركز الأول، وساديو ماني في الثاني، وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي».

وأوضح: «لقد التقطت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك».

وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن حضور الحفل الذي أُقيم في مدينة ميلان الإيطالية، قبل أن يحجب صوت مصر في الجائزة نظرًا لعدم الالتزام بالوقت المحدد وهو ما أثار غضب محمد صلاح، ودفع اتحاد الكرة المصري إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وأشار الموقع الرسمي لـ«الفيفا» إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فيرجيل فان دايك فجاء ثانيًا بـ38 نقطة وتلاه كريستيانو رونالدو بـ36 نقطة وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقًا على زميله في «ليفربول»، ساديو ماني الذي جاء خامسًا بفارق ثلاث نقاط فقط.