ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم

تُوج المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز «THE BEST»، المقام حاليًا على مسرح «لا سكالا» التاريخي بمدينة «ميلانو» الإيطالية.

وحقق ليونيل ميسي الجائزة بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عبر التصويت الذي شارك فيه المشجعون والصحفيون ومدربو وقائدو المنتخبات، والذي أغلق يوم 19 أغسطس الماضي.

اوقال ميسي بعد تتويجه بأفضل لاعب في العالم: «لجوائز تبقى أمر فردي ولكن المهم هو الأداء الجماعي، سعيد بأن تكون عائلتي معي، أبنائي تياجو وماثيو محبون لكرة القدم ويتابعون جميع اللاعبين ويختلسون النظر لأخذ الصور، وهما خجولان، ابني الثالث من الصعب عليه أن يأتي لذلك بقي في البيت»، وفقًا لـ«كورة».