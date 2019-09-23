كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019

المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب. (أرشيفية : إنترنت)

فاز المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز «THE BEST»، المقام حاليًا على مسرح «لا سكالا» التاريخي بمدينة «ميلانو» الإيطالية.

ونال كلوب الجائزة بعد قيادته ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، والذي أعاده لخزائن الريدز بعد غياب 14 عامًا، وحقق أيضا لقب السوبر الأوروبي من إسطنبول بعد فوزه على تشيلسي.

وحقق كلوب الجائزة بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وماوريسيو بوكتينو المدير الفني لتوتنهام.

وقال كلوب بعد التتويج: «لم يتوقع الكثيرون فوزي بهذه الجائزة منذ سنوات.. سعيد بهذه الجائزة، وأعلن انضمامي لمبادرة الهدف.. من لا يشجع ليفربول ليس له قلب»، وفقًا لموقع «كورة».