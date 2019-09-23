روسيا تغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 06:23 مساء
منتخب روسيا لألعاب القوى. (أرشيفية : إنترنت)

أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الإثنين، على إيقاف روسيا عن المشاركة في منافساته، والمفروض منذ أعوام على خلفية فضيحة التنشط الممنهج، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة العالم 2019 في الدوحة.

وقال رئيس الاتحاد، البريطاني سيباستيان كو، في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية، إن مجلس الاتحاد اعتمد التوصية الأقسى التي تلقيناها ربما من مجموعة العمل، بالإبقاء على روسيا موقوفة.

ووفقًا لـ«فرانس برس»، فإن ذلك جاء بعد ساعات من إعلان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» طلبها من روسيا توضيح «تناقضات» في البيانات المقدمة إليها من مختبر موسكو.

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