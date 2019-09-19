الإعلان رسميًّا عن المدرب الجديد لمنتخب مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 10:15 مساء
محمد صلاح في تدريبات منتخب مصر (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين حسام البدري مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته من منصبه في يوليو الماضي عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر أخيرًا.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم تعيين حسام البدري مديرًا فنيًّا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه المعاون والعرض على مجلس الإدارة».

يذكر أن رئيس الاتحاد السابق هاني أبوريدة، كان أعلن إقالة أجيري واستقالته (أبوريدة)، ثم استقالة كافة أعضاء المجلس، عقب الخروج المخيب للآمال من كأس الأمم في القاهرة.

واستقر رأي الاتحاد الحالي على تعيين مدرب وطني، ودخل البدري ضمن المرشحين إلى جوار مدرب سموحة حسام حسن، ومدرب المصري البورسعيدي إيهاب جلال.

وقاد البدري الأهلي 3 مرات، آخرها بين العامين 2016 و2018، وحقق مع النادي 3 ألقاب للدوري المحلي، ولقب كأس مصر، والسوبر الأفريقي مرة واحدة، والسوبر المحلي 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، ولقب الدوري السوداني مرة واحدة مع المريخ، وفقًا لـ«سكاي  نيوز».

كما سبق له قيادة منتخب مصر الأولمبي العام 2015، لكنه لم ينجح في قيادته إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية العام 2016.

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