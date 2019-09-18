أتلتيكو يعود من بعيد بتعادل قاتل مع يوفينتوس في «الشامبيونزليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 11:18 مساء
رونالدو أثناء مباراة يوفينتوس وأتلتيكو في «الشامبيونزليغ». (إنترنت)

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في خطف تعادل قاتل من أمام يوفنتوس الإيطالي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز خوان كوادرادو وبلايز ماتويدي أهداف يوفنتوس في الدقائق 48 و65، ونجح الروخيبلانكوس في العودة وتسجيل هدفين عن طريق ستيفان سافيتش وهيكتور هيريرا بالدقائق 70 و90.

وحصد كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس على نقطة وحيدة في المجموعة الرابعة، يحتلان بهما المركز الثاني والثالث خلف لوكوموتيف الروسي، الذي فاز على باير ليفركوزن.

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