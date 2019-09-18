رونالدو: أنا رقم واحد في التاريخ.. وميسي ليس صديقي

البرتغالي كريستيانو رونالد والأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث مهاجم «يوفنتوس» الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن طبيعة علاقته مع منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم «برشلونة» الإسباني.

وكشف «صاروخ ماديرا»، في تصريحات تلفزيونية، أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس» أنه يحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، ويعتقد أنه يستحق كل ذلك، حسبما أفاد موقع «كورة».

وقال رونالدو، إن ميسي رجلًا ممتازًا ولاعبًا رائعًا، ويعتبر جزءًا من تاريخ كرة القدم، لذلك يعتقد الدون أنه يجب أن يفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه.

وعن علاقته بميسي، أوضح «الدون البرتغالي»: «نحن لسنا أصدقاء.. لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا.. ولدي علاقة جيدة معه، كما أنه دفعني كي أكون لاعبًا أفضل، وبالمثل دفعته للأمر نفسه أيضًا».

ويرى رونالدو أنه واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، قائلًا: «أثق في أنني جزء من تاريخ كرة القدم، بسبب ما حققته حتى الآن.. بالنسبة لي أنا رقم واحد في التاريخ».

واختتم أفضل لاعب في العالم 5 مرات: «أنا لا أسير خلف الأرقام القياسية، ولكنها تتبعني.. أنا مدمن للنجاح، وأعتقد أنه أمر جيد ويحفزني، فإذا لم تكن متحمسًا، فمن الأفضل لك التوقف».