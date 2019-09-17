نابولي يضرب ليفربول «حامل اللقب» بثنائية في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 11:09 مساء
جانب من مباراة ليفربول ونابولي. (إنترنت)

نجح فريق نابولي الإيطالي في تحقيق الفوز على ضيفه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان باولو، ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم نابولي، الهدف الأول في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، بينما سجل فرناندو يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة تمكن نابولي من حصد أول 3 نقاط له بالمجموعة الخامسة، ويحتل المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريد بول سالزبورج، بينما يظل ليفربول دون نقاط.

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