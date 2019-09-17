الهلال السعودي يتخطى الاتحاد ويبلغ نصف نهائي أبطال آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 10:58 مساء
فريق نادي الهلال السعودي. (إنترنت)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الاتحاد، إلى فوز بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، ليحجز ثالث بطاقات نصف النهائي بعد عودته بتعادل سلبي ذهابا.

على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، افتتح الاتحاد بطل 2004 و2005، التسجيل عبر مدافعه زياد الصحفي في الدقيقة 10، ورد الهلال بثلاثية حملت توقيع البيروفي أندريه كاريو في الدقيقة 44، وسالم الدوسري في الدقيقة 48، والإيطالي سيباستيان جوفينكو في الدقيقة 78، وفقا لـ«فرانس برس».

ويلتقي الهلال في نصف نهائي منطقة غرب آسيا السد القطري بطل 1989 و2011 والفائز على النصر السعودي في ربع النهائي (1-2 و3-1).

وتوج الهلال بطلا للمسابقة القارية مرتين عامي 1991  و2000 عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002 - 2003، علما بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014، وأوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

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