السد يبدد آمال النصر ويتأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال آسيا

جانب من مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا. (إنترنت)

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، مقعده في المربع الذهبي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما حقق الفوز بنتيجة (3-1) على نظيره النصر السعودي، في إياب دور الثمانية للبطولة.

وافتتح السد تسجيل الأهداف عبر لاعبه أكرم عفيف في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل النصر بهدف المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 33، ليواصل السد التسجيل عبر لاعبه حسن الهيدوس في الدقيقة 59، وعزز النتيجة الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

بهذه النتيجة ضمن السد مكانه في الدور قبل النهائي للبطولة بالفوز بنتيجة (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث سبق له أن خسر (1-2) على ملعب النصر ذهابًا.

ويواجه السد اختبارًا سعوديًّا آخر في المربع الذهبي، حيث يلتقي الفائز من المواجهة بين الهلال وأهلي جدة السعوديين اللذين يلتقيان غدًا الثلاثاء، في مباراة الإياب، علمًا بأن مباراة الذهاب بينهما على ملعب الأهلي انتهت بالتعادل السلبي.