خلفًا لتركي آل الشيخ.. رئيس جديد للاتحاد العربي لكرة القدم

رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. (إنترنت)

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بمنصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، فإن تعيين تركي الفيصل جاء خلفًا لمواطنه تركي آل الشيخ، الذي قدم استقالته من رئاسة الاتحاد العربي في أواخر يونيو الماضي، بعد أن تولاها لنحو عام ونصف العام.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي في مدينة جدة»، حسبما أفادت «سكاي نيوز» نقلًا عن «فرانس برس».

وضم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل هذا المنصب إلى مناصب أخرى تبوأها خلفًا لآل الشيخ، أبرزها رئاسة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.