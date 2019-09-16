رسميًّا.. دي خيا مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 04:56 مساء
حارس مانشستر يونايتد الإسباني دي خيا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي «مانشستر يونايتد» الإنجليزي لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، تجديد عقد حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا، حتى صيف 2023.

وكشف النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن دي خيا وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع اليونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى يونيو 2023 على الأقل، مع إمكانية تمديد (العقد) لعام إضافي، وفقًا لـ«فرانس برس».

وقال دي خيا خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي: «لقد كان شرفًا لي قضاء 8 سنوات في هذا النادي الرائع. مواصلة مسيرتي مع مانشستر يونايتد شرف حقيقي».

وأشار: «عند وصولي هنا لم أتخيل أبدًا، أنني سألعب أكثر من 350 مباراة، والآن مستقبلي مستقر، وكل ما أريده مساعدة الفريق لتحقيق ما أعتقد أننا قادرون عليه، وهو الفوز بالبطولات مرة أخرى»، حسبما أفاد موقع «كورة».

وانضم الحارس صاحب الـ28 عامًا لصفوف «الشياطين الحمر» العام 2011، وخاض 367 مباراة معهم حتى الآن.

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