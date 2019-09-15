إسبانيا تتوج بطلا العالم في السلة

إسبانيا تتوج ببطولة للعالم في كرة السلة (إنترنت)

توجت إسبانيا، الأحد، بطلة للعالم في كرة السلة للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها على الأرجنتين بنتيجة (95-75)، في المباراة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الصين.

يعد اللقب العالمي هو الثاني للمنتخب الإسباني، بعد تتويجه العام 2006 على حساب اليونان، بينما فشلت الأرجنتين في التتويج للمرة الثانية في تاريخها، لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها في النسخة الأولى للبطولة العام 1950، وفقا لما ذكرته «فرانس برس».

وفي المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في بكين، لم تقدم الأرجنتين المتوجة بفضية مونديال 2002، المستوى الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف النهائي أمام فرنسا، بعدما نجح مارك غاسول وزملاؤه في الحد من خطورة المخضرم لويس سكولا ورفاقه.