حامل لقب الدوري الإنكليزي يتلقى الخسارة الأولى وليفربول يبتعد بالصدارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 11:21 مساء

حقق نوريتش سيتي العائد هذا الموسم إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مفاجأة كبرى في المرحلة الخامسة السبت، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين 3-2، ما سمح لليفربول بالابتعاد في الصدارة.

وأتى فوز نوريتش بفضل أهداف الاسكتلندي كيني ماكلين (18) وتود كانتويل (28) والفنلندي تيمو بوكي (50)، بينما سجل لسيتي هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (45) والإسباني رودري (88).

وبهذا الخسارة، وهي الأولى له في الدوري الممتاز منذ يناير 2019 حين سقط أمام نيوكاسل (1-2)، بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني في الترتيب، لكن الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول اتسع إلى خمس نقاط، بعد فوز الأخير على نيوكاسل في وقت سابق اليوم 3-1.

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