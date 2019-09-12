محمد صلاح يضيف جائزة جديدة لدولابه في الدوري الإنجليزي

النجم المصري المحترف بنادي ليفربول محمد صلاح (أرشيفية : الإنترنت)

فاز المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي للفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا، نقدم لكم أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس» مع صورة لمحمد صلاح، حسبما افاد موقع «روسيا اليوم».

الجائزة هي الأولى لأفضل لاعب في الشهر، داخل ليفربول خلال الموسم الجديد، حيث شهد انطلاق الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في 6 مباريات مع ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصناعة هدفين لزملائه.