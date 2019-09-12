رد تاريخي لـ«صاروخ ماديرا».. كيف واجه رونالدو تحذير روبي كين في تصفيات اليورو؟

روبي كين وكريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

رد هداف يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تحذير هداف منتخب جمهورية أيرلندا السابق روبي كين، خلال منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

بداية القصة

البداية كانت قبل مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره ليتوانيا، في التصفيات الأوروبية، عندما نشر روبي كين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» تحذيرا عباراة عن صورة وضح خلالها أنه يتفوق على رونالدو في عدد الأهداف المسجلة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، فهو أحرز 23 هدفا وبفارق 3 أهداف عن النجم البرتغالي.

وجاء تحذير روبي كين لرونالدو، عندما كتب في تعليقه على صورة عبر ستوري «إنستغرام» الخاص به: «أعتقد أن لديك عددا كبيرا من الأرقام القياسية، من فضلك اترك هذا لي يا رونالدو»، حسبما أفاد موقع «هاي كورة».

رد صاروخ ماديرا

رونالدو واجه رسالة كين التحذيرية، بتسجيله 4 أهداف «سوبر هاتريك» في شباك ليتوانيا، مساهما في فوز منتخبه بنتيجة (5-1)، الثلاثاء، ليصبح الهداف التاريخي الجديد لتصفيات أمم أوروبا برصيد 24 هدفا، متفوقا على النجم الأيرلندي المعتزل.

رقم تاريخي

وأصبح رونالدو يملك 93 هدفا دوليا ليكون ثاني الهدافين في التاريخ على مستوى المنافسات الدولية حول العالم، ولا يتفوق عليه سوى النجم الإيراني السابق علي الدائي صاحب الـ109 أهداف، ويأتي ثالثا الأسطورة المجرية بوشكاش بـ84 هدفا.

تهنئة كين

بعدها قدم الأيرلندي روبي كين التهنئة للاعب لـ«صاروخ ماديرا» البرتغالي على نجاحه في تحطيم رقمه الشخصي في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، بعدما وصل الأخير للهدف الـ25 له.

ونشر كين عبر ستوري إنستغرام صورة له إلى جوار رونالدو، تبرز وصول الأخير للهدف الـ25 في التصفيات الأوروبية، وعلق عليها بقوله: «تهانينا كريستيانو»، مع تعبيرات تشير للتصفيق له.

يذكر أن رونالدو أضاف ليتوانيا لقائمة ضحاياه الـ150، سواء مع الأندية أو المنتخب، ليبلغ إجمالي أهدافه طوال مسيرته 695 هدفا.