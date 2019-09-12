بالفيديو.. ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو لتناول العشاء معا

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

رد نجم وقائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الدعوة التي تلقاها من مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتناول العشاء معا في المستقبل.

وقال ميسي لجريدة «سبورت» الإسبانية، نقلا عن موقع «جول»: «لا يوجد أي مشكلة مع رونالدو.. قلت كثيرا إن علاقتنا جيدة وربما لسنا أصدقاء، لكن هذا أمر طبيعي لكوننا لم نتشارك غرفة خلع الملابس ولا نلتقي سوى في الحفلات وبعض المباريات».

وأوضح أفضل لاعب في العالم 5 مرات: «في حفل «اليويفا» الأخير تحدثنا بشكل أكثر من العادة.. لا أعرف إن كان هناك عشاء كما قال رونالدو أم لا، لأننا نعيش في مدينتين متباعدتين وكل منا التزاماته.. ولكن لو حدث ذلك ودعوني للعشاء فبالطبع لن أرفض وسوف أكون حاضرا».

وخلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية في الـ29 من الشهر الماضي، جلس ميسي ورونالدو جنبا إلى جنب، وقام «الدون البرتغالي» بدعوة نظيره الأرجنتيني للعشاء على هامش رده على أحد أسئلة مقدمة الحفل، وقال رونالدو حينها إنه رغم المنافسة المشتعلة التي تجمعه بميسي منذ سنوات عديدة «فإننا لم يسبق أن تناولنا العشاء معا من قبل».