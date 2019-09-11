تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 10:48 مساء
النجم البرازيل نيمار دا سيلفا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة في قضية اتهام نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار باغتصاب عارضة الأزياء، ناجيلا تريندادي.

وذكرت «روسيا اليوم»، أن شرطة ولاية ساو باولو البرازيلية، وجهت اتهامًا رسميًا أمام القضاء لعارضة الأزياء، ناجيلا تريندادي، بالبلاغ الكاذب بعد اتهامها نيمار باغتصابها.

وأشارت إلى أنه في الطلب المرسل إلى القضاء البرازيلي بعد شهر من غلق القضية بعدم توجيه أي اتهام لنجم «السيليساو» لعدم وجود أدلة كافية، زعمت الشرطة المدنية أن هناك أدلة تؤكد تقدم عارضة الأزياء ببلاغ كاذب، وأنها حاولت التشهير بعائلة اللاعب، ولهذا طالبت بمحاكمتها.

واتهمت مونيكي ليما الشرطية المسؤولة عن القضية، تريندادي، بارتكاب جرائم التشهير والاحتيال والابتزاز، وذلك بعد انتهاء اثنين من التحقيقات الجارية منذ اتهام عارضة الأزياء البرازيلية نيمار باغتصابها.

وكانت ناجيلا تريندادي قد توجهت إلى شرطة ساو باولو لاتهام نيمار باغتصابها في فندق في باريس في مايو الماضي، وهو الأمر الذي نفاه اللاعب تمامًا، مؤكدا أن علاقتهما تمت برضا الطرفين.

وتم غلق القضية ضد نيمار في 8 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن أكدت الفحوصات التي أجراها المعهد الطبي القانوني عدم وجود أي آثار لاعتداء جنسي على عارضة الأزياء البرازيلية.

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