رسميًا.. فالنسيا الإسباني يعلن إقالة مدربه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 05:56 مساء
المدرب الإسباني مارسيلينو. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، إقالة مدربه مارسيلينو، بشكل رسمي اليوم الأربعاء، على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق الموسم الماضي.

المدرب البالغ من العمر (54 عامًا) قاد فالنسيا الموسم الماضي لإحراز لقب كأس ملك إسبانيا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فالنسيا في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء «رويترز»: «أبلغ فالنسيا مارسيلينو غارسيا تورال يوم الأربعاء أنه لم يعد يشغل منصب مدرب الفريق الأول.. يود النادي أن يشكره على عمله وإخلاصه خلال فترة توليه المسؤولية ويتمنى له النجاح في المستقبل».

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المدرب الإسباني، أعرب في وقت سابق، عن عدم رضاه من سياسة الانتقالات التي يتبعها المالك بيتر ليم، وبالتالي بدأت المناقشات حول رحيله.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن البرت سالادس المدرب السابق لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا ومساعد المدرب السابق لريال مدريد سيتم تعيينه مدربا للفريق في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويواجه فالنسيا نظيره برشلونة في دوري الدرجة الأولى يوم السبت المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على تشيلسي في المباراة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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