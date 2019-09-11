مفاجأة من العيار الثقيل.. فرنسا تطيح بأميركا خارج مونديال السلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 05:09 مساء
المنتخب الأمريكي لكرة السلة. (إنترنت)

حقق المنتخب الفرنسي، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، في كأس العالم لكرة السلة 2019، بالفوز على المنتخب الأميركي حامل اللقب بنتيجة (89-79) في الدور ربع النهائي.

وفشل المنتخب الأميركي المتوج باللقب خمس مرات، في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2002 عندما استضاف البطولة على أرضه، بينما بلغت فرنسا المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا، حسبما أفدت وكالة «فرانس برس»

وتقدمت فرنسا بنتيجة (51-41) في وقت مبكر بالربع الثالث، لكن المنتخب الأميركي بدا أنه انتفض بشكل رائع بعدما تقدم بنتيجة (72-65)، وحسمت فرنسا المباراة في المراحل الأخيرة بفضل تألق لاعبها رودي جوبير الذي أحرز 21 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة، بينما أضاف إيفان فورنييه 22 نقطة.

وستلعب فرنسا مع الأرجنتين يوم الجمعة على بطاقة الظهور في النهائي يوم الأحد، بينما ستلتقي إسبانيا الفائزة باللقب في 2006 مع أستراليا أو جمهورية التشيك.

يُذكر أن هذه الهزيمة هي الأولى التي يتعرض لها المنتخب الأميركي في البطولة منذ 13 عامًا، وتحديداً منذ الخسارة أمام اليونان بنتيجة (95-101) في نصف نهائي 2006، وفقًا لموقع «العين» الإمارتي.

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