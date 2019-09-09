تفوق على رونالدو وفان دايك.. ميسي يفوز بجائزة «ESPY» كأفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 11:46 مساء
نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

تُوج الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بجائزة «ESPY» كأفضل لاعب في العالم لموسم 2019.

ونشر ميسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمعه بالجائزة معلقًا عليها «صوت لي كأفضل لاعب دولي، جوائز ESPY 2019».

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ميسي توج بهذه الجائزة متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فان دايك، والفرنسي مبابي، وفقًا لموقع «كورة».

وأوضحت الصحيفة أن حفل توزيع الجوائز كان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ولم يكن ميسي حاضرًا.

يُذكر أن ميسي خسر جائزة أفضل لاعب في أوروبا لصالح فان دايك، وسيستمر الصراع على جائزة «ذا بيست» التي يُصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وينافسه عليها المدافع الهولندي ورونالدو.

وجائزة ESPY عبارة عن جائزة قدمتها حاليًا شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية ، وESPN سابقًا، لتكريم الإنجازات الرياضية الفردية والجماعية وغيرها من العروض الرياضية خلال السنة التقويمية السابقة لحفل سنوي معين، حسبما أفاد موقع «القاهرة 24».

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