ميسي يتصدر ومحمد صلاح ثامنًا.. تعرف على أعلى 10 لاعبين في «فيفا 20»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 09:05 مساء
محمد صلاح وميسي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت شركة «إلكترونيك آرتس» قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في لعبة «FIFA 20».

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثامن بالقائمة بتقييم عام 90، وذلك حسبما أفاد موقع «كورة».

وجاء ترتيب اللاعبين الـ 10 الأعلى تقييمًا في FIFA 20 كالتالي:

1- ليونيل ميسي «برشلونة» 94.

2- كريستيانو رونالدو «يوفنتوس» 93.

3- نيمار داسيلفا «باريس سان جيرمان» 92.

4- إيدين هازارد «ريال مدريد» 91.

5- كيفين دي بروين «مانشستر سيتي» 91.

6- أوبلاك «أتلتيكو مدريد» 91.

7- فيرجيل فان دايك « ليفربول» 90.

8- محمد صلاح «ليفربول» 90.

9- لوكا مودريتش «ريال مدريد» 90.

10- تير شتيغن «برشلونة» 90.

 

 

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