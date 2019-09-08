أحدهم تفوق على برشلونة وريال مدريد.. 3 أندية عربية ضمن قائمة الأنجح في العالم

جانب من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية عن قائمة بأنجح 30 ناديًا لكرة القدم في العالم، وذلك استنادا لمجموع الألقاب التي حققها النادي في جميع البطولات محليًا وقاريًا.

وشملت القائمة 3 أندية عربية، وهي الأهلي والزمالك المصريان، والفيصلي الأردني، بالإضافة إلى عدد من أندية أميركا الجنوبية، وعمالقة أوروبا، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز» نقًلا عن صحيفة «ميرور» البريطانية.

وتصدر الأهلي المصري القائمة بمجموع 118 لقبًا، بينها 41 لقبًا للدوري المصري، و36 بطولة في كأس مصر، و8 بطولات دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من البطولات القارية والمحلية.

وشهدت القائمة، حلول الفيصلي الأردني بالمركز 11، برصيد 74 بطولة، منها 34 بطولة دوري، متفوقًا على مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء الزمالك المصري في المركز 23، برصيد 52 بطولة، متفوقا على أي سي ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني (كلاهما 48 بطولة).

وجاءت قائمة أنجح 10 أندية كالتالي:

1- الأهلي المصري - 118 بطولة.

2- رينجرز الأسكتلندي - 115 بطولة.

3- كلوب ناسيونال الأوروغواياني - 113 بطولة.

4- بينارول الأوروغواياني - 108 بطولات.

5- سيلتك الأسكتلندي - 105 بطولات.

6- برشلونة - 91 بطولة.

7- ريال مدريد - 90 بطولة.

8- بنفيكا - البرتغالي - 82 بطولة.

9- بورتو - البرتغالي -74 بطولة.

10- الفيصلي - الأردن - 74 بطولة.