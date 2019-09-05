رسميًا.. مارادونا يعود إلى الأرجنتين لتدريب خيمناسيا لابلاتا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 10:41 مساء
الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، اليوم الخميس رسميًا تعاقده مع الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، لتدريب الفريق، حتى منتصف 2020 أي نهاية الموسم الحالي من الدوري الأرجنتيني.

وسيخوض بطل العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 ثالث تجربة تدريب له في بلاده بعد أن سبق له قيادة كل من ديبورتيفو مانديو عام 1994 وراسينج كلوب عام 1995، حسبما أفاد موقع «كورة».

ويحتل خيمناسيا لابلاتا المركز الـ24 والأخير في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الموسم الجاري بعد مرور خمس جولات منه، ويتمركز في منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويقود أسطورة كرة القدم الأرجنتينية فريقه الجديد في أول مباراة له منتصف أكتوبر المقبل على ملعب الفريق أمام راسينج كلوب في سادس جولات الدوري الأرجنتيني.

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