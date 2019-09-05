عربي وحيد وسط هيمنة إنجليزية في التشكيلة المثالية لـ«الفيفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 10:09 مساء
المرشحين لأفضل تشكيلة في العالم عن عام 2019. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت «فيفا برو» بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة المرشحين لأفضل تشكيلة في العالم عن عام 2019، والمكونة من 55 لاعبًا.

وهيمن لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة «أفضل 55 لاعب كرة قدم»، المرشحين لدخول التشكيلة المثالية، بـ21 نجمًا ينتمون لأندية «البريميرليج»، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول الإنجليزي، ليكون العربي الوحيد الذي يتنافس على التواجد في التشكيلة المثالية.. حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم».

وتشمل القائمة 7 لاعبين من ليفربول الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، وشهدت لأول مرة الرباعي ترينت ألكسندر-أرنولد، وأندي روبرتسون، وروبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، بينما تصدر ريال مدريد القائمة على مستوى الأندية ولديه 11 لاعبًا مرشحًا، ويليه غريمه برشلونة بـ9 مرشحين.

وبعد موسم آخر مميز مع توتنهام هوتسبير، أصبح سون هيونغ-مين، مهاجم كوريا الجنوبية أولا لاعب آسيوي يدخل القائمة، وكذلك زميله كريستيان إريكسن، ليصبح أول دنماركي ينضم للمرشحين.

ويتم التصويت من قبل أكثر من 23 ألف لاعب لاختيار التشكيل الأفضل لعام 2019، والمكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبي خط وسط و3 مهاجمين عن موسم (2018-2019).

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