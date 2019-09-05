ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 09:34 مساء
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود ثغرة كارثية في عقد نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يستطيع بها فسخ عقده مع النادي الكتالوني في نهاية أي موسم.

النجم الأرجنتيني بإمكانه ترك ناديه الحالي مجانا في نهاية أي موسم ولن يكون مضطرا للانتظار حتى صيف 2021، وفسخ العقد في نهاية كل شهر يونيو، وفقا للبند «السري» الذي كشفته جريدة «إل بايس» الإسبانية، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز».

وأضافت الجريدة، نقلا عن مصدر من داخل برشلونة: «اتفقنا على منحه القرار حال رغبته في التوقف عن الاستمرار مع الفريق، في نهاية كل موسم.. هكذا اتفق الطرفان».

البند الخاص في عقد ميسي، يسمح له بالانتقال لأي ناد خارج أوروبا، ولا يشمل الانتقال لأي نادٍ داخل القارة العجوز، وأشارت الجريدة الإسبانية، إلى أن هذا البند تم وضعه من قبل ميسي، في حال قرر العودة إلى الأرجنتين، لإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز، نادي الطفولة للأسطورة الأرجنتينية.

وسينتهي عقد ميسي الحالي صيف 2021، ومن المتوقع أن يجدد صاحب الكرات الذهبية الخمس مع ناديه، الذي قضى فيه كل سنوات مسيرته بكرة القدم.

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