تطوير مركز شباب قرية المصري محمد صلاح بمليون دولار

الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول (أرشيفية : إنترنت)

قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية، البدء في أعمال تطوير مركز شباب نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بتكلفة تبلغ 18.6 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار).

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي لها الأربعاء، أنه تم البدء في أعمال إنشاء ملعب قانوني معشب، ووحدة مدرجات وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية وتنسيق الموقع العام للمركز، وفقًا لموقع «العربية».

ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيسي وتجهيزه وقاعات اجتماعات بحيث يكون جاهزًا لاستقبال رواد المركز بعد انتهاء أعمال التطوير.

وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول يخطط لبيع نجمه صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، حيث يعد الفرعون المصري من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الآنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

الريدز يرى أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع ثلاث مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في العام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان دايك، وذلك حسبما أفاد موقع «جول» نقًلا عن جريدة «ميرور» البريطانية.