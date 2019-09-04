تطوير مركز شباب قرية المصري محمد صلاح بمليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 10:47 مساء
الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول (أرشيفية : إنترنت)

قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية، البدء في أعمال تطوير مركز شباب نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بتكلفة تبلغ 18.6 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار).

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي لها الأربعاء، أنه تم البدء في أعمال إنشاء ملعب قانوني معشب، ووحدة مدرجات وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية وتنسيق الموقع العام للمركز، وفقًا لموقع «العربية».

ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيسي وتجهيزه وقاعات اجتماعات بحيث يكون جاهزًا لاستقبال رواد المركز بعد انتهاء أعمال التطوير.

وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول يخطط لبيع نجمه صلاح، واستغلال أمواله في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وجادون سانشو أو كاي هافيرتز، حيث يعد الفرعون المصري من أبرز اللاعبين أصحاب الشعبية الجارفة في ملعب الآنفيلد، بعدما توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

الريدز يرى أن هذا هو الوقت المناسب لبيع صلاح، للحصول على أموال ضخمة من ورائه، والتعاقد مع ثلاث مواهب شابة بارزة مثل السابق ذكرهم، وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في العام 2018 والاستفادة من أمواله بشراء أليسون ومن قبله فيرجيل فان دايك، وذلك حسبما أفاد موقع «جول» نقًلا عن جريدة «ميرور» البريطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس