ليونيل ميسي يتسلم الكرة الذهبية للمدارس

نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

تسلم نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، الكرة الذهبية التعليمية، التي تمنحها مؤسسة «مدارس» التي أنشأها بابا الفاتيكان فرانسيس.

وفاز ميسي بالمركز الأول في التصويت الذي جرى حول هذه الجائزة، وشارك فيه آلاف الأطفال والشباب عبر الشبكة الإلكترونية، التي تربط فروع المؤسسة في 190 دولة مختلفة حول العالم، حسب ما أفاد موقع «روسيا اليوم».

وسلم رئيس مؤسسة «مدارس» خوسيه ماريا دل كورال، الجائزة للنجم الأرجنتيني، لإبراز القيمة الكبيرة التي يمثلها قائد برشلونة.

وصنعت الكرة التي قدمت لميسي من الأقمشة البالية بأيدي أطفال من مدينة «كوكومو» في موزمبيق، حيث تمثل «لعبة كرة القدم النقية»، على حد وصف المؤسسة البابوية.

مؤسسة «مدارس» هي شبكة عالمية مكونة من معاهد تعليمية، أنشئت من خلال برنامج تم تدشينه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، قبل أن تنتشر في عدة دول، ويصل عدد مدارسها إلى 500 ألف.

وتهدف المؤسسة إلى ضمان اندماج الطلاب حول العالم في العملية التعليمية من خلال تدشين مبادرات في مجالات التكنولوجيا والرياضة والفن.