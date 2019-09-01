في مباراة مثيرة بالليجا.. سيميوني يُفسد مفاجأة إيبار بعودة تاريخية لأتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 11:19 مساء
لاعبو أتلتيكو مدريد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

حقق أتلتيكو مدريد، فوزًا مثيرًا على نظيره ايبار، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتقدم إيبار بهدفين مباغتين عن طريق تشارليز دياز وأنايتز أربيا في الدقيقتين الـ7 و19، قبل أن يقلص النجم البرتغالي جواو فيليكس الفارق بتسجيله الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 27.

وساهمت تبديلات الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو في حصول فريقه على النقاط الثلاث، بعدما سجل البديلان فيتولو وتوماس بارتي الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 52 و90، حسبما أفاد موقع «جول» العالمي.

بهذه النتيجة نجح أتلتيكو بالإنفراد بصدارة الليجا، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد إيبار عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

كانت تلك هي العودة الأولى للأتلتي في الليجا من خسارة (2-0)، منذ مايو 2009 أمام إسبانيول، وانتهت المباراة أيضًا (3-2).

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