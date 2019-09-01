أخيرًا.. نيمار يضع النقاط على الحروف بشأن مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 08:54 مساء
النجم البرازيل نيمار دا سيلفا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأحد، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبله.

وأوضحت صحفية «L'Equipe» الفرنسية، أن نيمار سيبقى مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم، بعد تعثر المفاوضات بشأن انتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني، حسبما أشارت «روسيا اليوم».

وذكرت الصحيفة، أن البرازيلي أبلغ عائلته ببقائه في صفوف الفريق الباريسي لعدم تمكنه من العودة إلى صفوف برشلونة، بالرغم من أنه كان مستعدًا لسداد 20 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ووفقًا لـ«روسيا اليوم»، فأن اللاعب البرازيلي قرر تأجيل عودته إلى «كامب نو» حتى الصيف المقبل، بعد فشل المفاوضات الحالية خاصة أن فترة الانتقالات الجارية في إسبانيا وفرنسا تغلق غدًا الإثنين.

ويستعد نيمار للسفر إلى الولايات المتحدة خلال ساعات للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل الذي سيخوض مباراتين وديتين ضد كولومبيا وبيرو.

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