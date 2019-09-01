نجم توتنهام يسجل رقمًا قياسيًا ويقتحم قائمة الأساطير

لاعبو توتنهام الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

سجل نجم توتنهام الدنماركي كريستيان إريكسن، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما افتتح أهداف فريقه أمام آرسنال، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف إريكسن في الدقيقة العاشرة، بعد متابعته لتسديدة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، تصدى لها الحارس بيرند لينو، ارتدت ليسددها الدنماركي داخل الشباك.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن إريكسن وصل بذلك إلى 50 هدفًا مع توتنهام في البريميرليج، منذ انضمامه للفريق قادمًا من أياكس أمستردام، حسبما أفاد موقع «كورة».

إريكسن بات خامس لاعب يصل إلى 50 هدفًا أو أكثر بقميص توتنهام، في الدوري الإنجليزي، بعد هاري كين (127 هدفًا)، تيدي شيرنجهام (97 هدفًا)، جيرمين ديفو وروبي كين (91 هدفًا)، كما أصبح إريكسن أول لاعب دنماركي، يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف في البريميرليج.