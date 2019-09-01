نجم توتنهام يسجل رقمًا قياسيًا ويقتحم قائمة الأساطير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 07:09 مساء
لاعبو توتنهام الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

سجل نجم توتنهام الدنماركي كريستيان إريكسن، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما افتتح أهداف فريقه أمام آرسنال، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف إريكسن في الدقيقة العاشرة، بعد متابعته لتسديدة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، تصدى لها الحارس بيرند لينو، ارتدت ليسددها الدنماركي داخل الشباك.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن إريكسن وصل بذلك إلى 50 هدفًا مع توتنهام في البريميرليج، منذ انضمامه للفريق قادمًا من أياكس أمستردام، حسبما أفاد موقع «كورة».

إريكسن بات خامس لاعب يصل إلى 50 هدفًا أو أكثر بقميص توتنهام، في الدوري الإنجليزي، بعد هاري كين (127 هدفًا)، تيدي شيرنجهام (97 هدفًا)، جيرمين ديفو وروبي كين (91 هدفًا)، كما أصبح إريكسن أول لاعب دنماركي، يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف في البريميرليج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس دولة تاه في الأدغال