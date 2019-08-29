رسميًا.. سانشيز يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ميلان

عاد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة إنتر ميلان، بعد أن ضمه الأخير من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020، حسب ما أعلن الناديان الخميس.

وكان التشيلي البالغ من العمر 30 عاما استهل مغامرته في القارة الأوروبية بقميص أودينيزي الإيطالي عام 2006 قبل أن يتنقل بعدها بين برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، وصولا إلى مانشستر يونايتد الذي ضمه عام 2018.

وقال يونايتد في حسابه على «تويتر»، «بإمكاننا أن نؤكد انضمام أليكسيس الى إنتر ميلان معارا حتى 30 يونيو 2020. نتمنى لأليكسيس سانشيز كل الحظ في إيطاليا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».