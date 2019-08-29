برشلونة في «مجموعة الموت» وصدام ناري للريال.. تعرف على قرعة دوري أبطال أوروبا
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 08:24 مساء
كأس بطولة دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020)، عن موجهات نارية بين الفرق الكبرى.
وجاءت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كالتالي..
- المجموعة الأولى A
باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – كلوب بروج البلجيكي – جالاطا سراي التركي
- المجموعة الثانية B
بايرن ميونيخ الألماني – توتنهام هوتسبير الإنجليزي – أوليمبياكوس اليوناني – النجم الأحمر الصربي
- المجموعة الثالثة C
مانشستر سيتي الإنجليزي – شاختار دونيتسك الأوكراني – دينامو زغرب الكرواتي – أتلانتا الإيطالي
- المجموعة الرابعة D
يوفنتوس الإيطالي – أتليتكو مدريد الإسباني – باير ليفركوزن الألماني – لوكوموتيف موسكو الروسي
- المجموعة الخامسة E
ليفربول الإنجليزي – نابولي الإيطالي – سالزبورج النمساوي – جينك البلجيكي
- المجموعة السادسة F
برشلونة الإسباني – بورسيا دورتموند الألماني – إنتر ميلان الإيطالي – سلافيا براغ التشيكي
- المجموعة السابعة G
زينيت سان بطرسبرج الروسي – بنفيكا البرتغالي – أوليمبيك ليون الفرنسي – لايبزيج الألماني
- المجموعة الثامنة H
تشيلسي الإنجليزي – أياكس امستردام الهولندي - فالنسيا الإسباني – ليل الفرنسي