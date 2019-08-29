صخرة هولندا فان دايك يُتوج بأفضل لاعب في أوروبا

المدافع الهولندي فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي (أرشيفية : إنترنت)

تُوج المدافع الهولندي فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي (2018-2019).

وجاء ذلك خلال حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020)، المقامة حاليا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، علما بأن المباراة النهائية ستقام بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول التركية.

وأثبت الهولندي فيرجيل فان دايك منذ انضمامه إلى ليفربول الإنجليزي من ساوثهامبتون، تواجده مع الريدز، وأصبح لاعبا أساسيا في فريقه ليفربول، كما كان أحد أسباب فوزه فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.