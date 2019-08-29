ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020)، عن وقوع فريق ريال مدريد الإسباني، في مواجهات صعبة بدور المجموعات.
باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – كلوب بروج البلجيكي – جالاطا سراي التركي.
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