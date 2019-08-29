فان دايك أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا

توج المدافع الهولندي فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي (2018-2019).

وجاء ذلك خلال حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، المقامة حاليا في إمارة موناكو الفرنسية.