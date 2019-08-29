فان دايك أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 06:36 مساء

توج المدافع الهولندي فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي (2018-2019).

وجاء ذلك خلال حفل إقامة قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، المقامة حاليا في إمارة موناكو الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية»
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
إما حكومة جديدة أو انتخابات..يوم حاسم في المشهد السياسي الإيطالي
دولى
بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العمل ليلا يزيد خطـر الإصابة بالسرطان