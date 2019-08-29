مصادر تكشف حقيقة عودة نيمار إلى برشلونة

النجم البرازيل نيمار دا سيلفا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت مصادر مقربة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حقيقة التوصل إلى اتفاق نهائي لعودة المهاجم البرازيلي نيمار إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأفادت قناة «بين سبورت» في خبر عاجل بأن مصادر مقربة من باريس سان جيرمان نفت التوصل إلى اتفاق لعودة نيمار إلى قلعة «الكامب نو»، خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت شبكة «سكاي سبورت» ذكرت في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نيمار سيعود إلى البلوجرانا.. ناديا برشلونة وبي إس جي توصلا لاتفاق حول إتمام الصفقة»، حسبما أفاد موقع «كورة».