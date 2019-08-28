بعد تصويره مع فتاة «المصعد».. روني يعلق على اتهامه بخيانة زوجته

المهاجم الإنجليزي روني رفقة الفتاة قرب المصعد. (صورة من موقع سكاي نيوز)

نشرت خلال الساعات الماضية، وسائل إعلام بريطانية وأميركية، صورًا للمهاجم الإنجليزي واين روني، لاعب فريق «دي سي يونايتد» الأميركي، وهو رفقة فتاة قرب المصعد في أحد الفنادق.

وخرج روني أخيرًا عن صمته بشأن مزاعم «الخيانة الزوجية»، معلنًا أنه بريء من التهم التي وُجهت إليه مؤخرًا بعد تصويره مع فتاة غامضة عقب سهرة مع زملائه في فريقه الأميركي، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز».

ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، فإن روني قال في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لم يحدث شيء بيني وبين أي فتاة في تلك الليلة في فانكوفر.. لم أدخل المصعد مع الفتاة التي تم تصويرها في بهو الفندق».

وأكد روني: «كانت الفتاة واحدة من بين كثيرين الذين طلبوا مني ببراءة التوقيع لهم والتقاط الصور معهم.. هذه القصة كلها كانت ضدي.. إنها مضرة لعائلتي، وليس هناك شيء عليّ تحمله».

واختتم موقع «سكاي نيوز»، نقًلا عن تقرير نشرته جريدة «ميرور» البريطانية الثلاثاء، أشارت خلاله إلى أن كولين زوجة اللاعب الإنجليزي سئمت تصرفاته، وكشفت مصادر أنها ستلجأ إلى أخيها لمرافقة زوجها ليكون عينها عليه.