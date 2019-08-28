هل تسبب ليفربول في مشاكل عقلية ونفسية للاعبه؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 10:36 مساء
جماهير ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

شن وكيل أعمال مهاجم رديف «ليفربول» الإنجليزي، بوبي دونكان، هجومًا حادًّا على إدارة الريدز، بسبب رفضها رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقال سيف روبي، وكيل المهاجم الصاعد صاحب الـ(18 عامًا)، إن إدارة النادي الإنجليزي، تسببت في أزمة للاعب بعد رفضها عرضين لرحيله، أحدهما من «فيورنتينا» الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكاينة شرائه بشكل نهائي، والثاني من «نورشيلاند» الدنماركي، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز». 

وكيل المهاجم الشاب أوضح في بيان أن دونكان غير سعيد في الريدز، وأنه سيبقى على عكس إرادته، مدعيًا أن موكله بات يعاني مشاكل عقلية ونفسية نتيجة المعاملة السيئة من «ليفربول».

في المقابل، رد الناطق الرسمي باسم «ليفربول» على بيان وكيل دونكان، قائلًا: «ليفربول» محبط من تلك الإدعاءات غير الصحيحة التي ظهرت في الإعلام»، متابعًا: «النادي سيعمل لإيجاد حل بشكل منفرد مع اللاعب، بحيث يرضي جميع الأطراف».

دونكان بدأ مسيرته رفقة أكاديمية «ويغان» التي انتقل منها إلى أكاديمية «مانشستر سيتي» في 2011 قبل أن ينتقل في 2018 لفريق «ليفربول» تحت 18 عامًا، وفقًا لموقع «في الجول».

ويأمل دونكان، أن يرحل من أجل المشاركة مع الفريق الأول بنادٍ آخر، حيث إن فرص تصعيده في «الريدز» تبدو ضئيلة في ظل وجود مهاجمين أقوياء.

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