برشلونة يقدم عرض رسمي لضم نيمار وينتظر الرد الباريسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 12:59 صباحا

قدم نادي برشلونة عرضا رسميا لضم النجم البرازيلي، نيمار، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت جريدة «لو باريزيان»، الفرنسية، ليل الثلاثاءإن «إدارة النادي الكاتالوني ترغب في دفع 170 مليون يورو، في صفقة انتقال نهائي».

ولفتت الجريدة الفرنسية إلى أن برشلونة مستعد لدفع المبلغ نقدًا ولكن على دفعتين الأولى خلال 2020 والدفعة الثانية خلال 2012».

وأشارت إلى أن  ناصر الخليفي رئيس نادي العاصمة الفرنسية يقود المفاوضات بنفسه، بالمقابل أرسل برشلونة، وفد كامل إلى باريس برئاسة المدير التنفيذي، أوسكار غراو، وإريك أبيدال، وأندري كوري، وخافيير بورداس.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أجرى اتصالًا مع النجم البرازيلي نيمار من أجل إقناعه برفض عرض ريال مدريد.

ونقل موقع «كوورة» عن الجريدة أن نجم برشلونة ليونيل ميسي «لا يرغب في انتقال صديقه لصفوف الغريم الأزلي، ولهذا قام بالاتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة ورفض العرض السخي الذي قدمه الريال للحصول على خدماته».

ويعاني النجم الأرجنتيني ميسي حالة من الإخفاق بعدم استطاعته قيادة برشلونة للفوز بكأس أبطال أوروبا منذ مغادرة الثلاثي أكسافي ونيمار وأنييستا على التوالي نادي برشلونة.

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