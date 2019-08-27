رغم الجدل حوله.. نيمار في شخصية راهب برازيلي

النجم البرازيل نيمار دا سيلفا. (أرشيفية : إنترنت)

ينضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى السلسلة الجديدة لمسلسل الجريمة الإسباني الشهير «La Casa de Papel» (بيت المال)، من خلال شخصية راهب برازيلي.

وأعلن نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، مشاركته في المسلسل، وكتب: «استطعت أن أحقق أحد أحلامي وأن أكون جزءًا من مسلسلي المفضل، واليوم أستطيع أن أقدم لكم (الراهب) جواو»، في إشارة إلى الدور الذي سيتقمصه في المسلسل، وذلك حسبما أفاد موقع «روسيا اليوم».

وتمكن المسلسل الإسباني من تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم على مدار الأسبوع الذي سبق عرضه، حيث بلغ 34 مليون مشاهدة، بينما تم تسجيل المشاهد التي يظهر فيها نيمار بداية العام الجاري.

أحداث المسلسل التي يجسد بطولته أورسيلا كوربيرو وألفارو مورتي وإيتزيار إيتونيو، حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة على الإطلاق بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية لمدن عالمية، ولهم سوابق إجرامية.

والمثير للجدل أن إعلان نيمار مشاركته في المسلسل الإسباني، جاء في نفس اليوم الذي اتخذ فيه مسلسل انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة منحى جديدًا، بتقديم الفريق الكتالوني عرضه الأخير والنهائي.