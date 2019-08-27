رسميًا.. الليبي زكريا بوخلال ينضم إلى ألكمار الهولندي

المحترف الليبي زكريا بوخلال ينضم إلى نادي ألكمار الهولندي. (صفحة النادي على تويتر)

أعلن نادي ألكمار الهولندي، اليوم الثلاثاء رسميًا، التعاقد مع الليبي الشاب زكريا بوخلال، قادمًا من أيندهوفن، وذلك بعقد ممتد حتى صيف 2023.

وقال مدير الكرة بألكمار الهولندي، وفقًا للموقع الإلكتروني للنادي: «زكريا يلعب بشكل جيد.. نحن سعداء لأننا تمكنا من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية».

وفي أول تعليق لليبي الشاب أوضح: «أنا سعيد جدًا لوجودي هنا.. ألكمار الهولندي هو ناد كبير.. إنهم يلعبون كرة قدم جميلة مع لاعبين جيدين.. هنا يمكنني تطوير نفسي أكثر»، حسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي.

وانضم زكريا بوخلال إلى مدرسة فيليم وتدرَّج في فئاته السنية، قبل أن يلتحق بإيندهوفن لأقل من 19 سنة في صيف 2017، ويصعد إلى فريق تحت 21 سنة بعد موسم واحد.