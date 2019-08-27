رسميًا.. الليبي زكريا بوخلال ينضم إلى ألكمار الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 08:03 مساء
المحترف الليبي زكريا بوخلال ينضم إلى نادي ألكمار الهولندي. (صفحة النادي على تويتر)

أعلن نادي ألكمار الهولندي، اليوم الثلاثاء رسميًا، التعاقد مع الليبي الشاب زكريا بوخلال، قادمًا من أيندهوفن، وذلك بعقد ممتد حتى صيف 2023.

وقال مدير الكرة بألكمار الهولندي، وفقًا للموقع الإلكتروني للنادي: «زكريا يلعب بشكل جيد.. نحن سعداء لأننا تمكنا من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية».

وفي أول تعليق لليبي الشاب أوضح: «أنا سعيد جدًا لوجودي هنا.. ألكمار الهولندي هو ناد كبير.. إنهم يلعبون كرة قدم جميلة مع لاعبين جيدين.. هنا يمكنني تطوير نفسي أكثر»، حسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي.

وانضم زكريا بوخلال إلى مدرسة فيليم وتدرَّج في فئاته السنية، قبل أن يلتحق بإيندهوفن لأقل من 19 سنة في صيف 2017، ويصعد إلى فريق تحت 21 سنة بعد موسم واحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب