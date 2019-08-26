نادٍ إنجليزي على وشك الإغلاق.. ومهلة لإنقاذه حتى الغد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 08:41 مساء
نادي بولتون واندررز الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

يواجه نادي بولتون واندررز، خطر التصفية والاستبعاد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (الدرجة الثالثة)؛ بعد فشل نقل ملكية النادي وإيجاد مشترٍ، بسبب الضرائب الكبيرة التي يدين بها النادي للسلطات البريطانية.

واستهل بولتون، الذي يخضع للحراسة القضائية منذ مايو، الموسم الجديد بخصم 12 نقطة من رصيده واستقال المدرب فيل باركنسون ومساعده ستيف باركن الأسبوع الماضي.

وحصل النادي على مهلة حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت بريطانيا غدًا الثلاثاء للعثور على مشتر أو «إعطاء أسباب مقنعة للتمديد» بعد فشل صفقة استحواذ يوم السبت كانت ستنقذه.

وقال الحارس القضائي بول أبلتون، وفقًا لموقع «كورة» نقلًا عن بيان على موقع بولتون: «في غضون 24 ساعة سيتم إلغاء عضوية النادي في الدوري الإنجليزي».

وأوضح: «علاوة على ذلك فان النادي ليس في وضع يسمح له بمواصلة عملياته وبالتالي فإن إجراءات إغلاقه ستبدأ يوم الأربعاء، مما سيؤدي إلى تصفية النادي واستبعاده من الدوري الإنجليزي وتسريح 150 شخصًا ما يؤثر سلبًا على عشاقه الذين وضعوا عليه آمالهم وأحلامهم.

بولتون من الأندية المؤسسة لدوري كرة القدم في 1888 وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات في عشرينيات القرن الماضي، وكذلك في 1958 لكنه يعاني منذ الهبوط من الدوري الممتاز في 2012.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها