ميسي يورط برشلونة

نجم برشلونة ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

يغيب نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الفريق خلال مباراة ريال بيتيس، الأحد، على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم شفائه من إصابته في العضلة النعلية للساق اليمنى، التي أبعدته عن مباراة الافتتاح أمام أتلتيك بلباو، التي خسرها الفريق بهدف نظيف.

ميسي انضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، لتضع الجماهير آمالًا كبيرة على عودته أمام الفريق الأندلسي، إلا أنه لم يحصل بعد على الإذن الطبي بالعودة عقب نهاية تدريب فريقه الأخير ليستمر غيابه المقلق، حيث رفض المدير الفني للبارسا فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة التأكيد على عودة ميسي، مفضلًا الانتظار لما بعد نهاية التدريب، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

يعيش فالفيردي في أزمة خلال مواجهة ريال بيتيس، لاسيما وأن الفريق يعاني بالأصل غيابين لا يستهان بهما في الخط الأمامي أيضًا، المتمثلين في الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي، وكليهما بداعي الإصابة أيضًا، ليضطر إلى استدعاء الجناح الغيني أنسو فاتي (16 عامًا)، ومهاجم الفريق الرديف كارليس بيريز، لقائمة مباراة اليوم.

ضمت القائمة: تير شتيغن وجيرارد بيكيه ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وآرثر ميلو ورافينيا ألكانتارا وكليمون لونجليه وأنطوان غريزمان وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وفرينكي دي يونغ ووأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وإينياكي بينيا وكارليس بيريز وأنسو فاتي.