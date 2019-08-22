10 أيام وتنتهي القصة.. أين سيلعب نيمار الموسم المقبل؟

يبدو أن قصة النجم البرازيل نيمار دا سيلفا، ستظل حديث الصحف والمواقع العالمية، في ظل الغموض الذي يحوم حول مستقبله خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما أعلن ناديه باريس سان جيرمان، رحيله عن العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.
الجميع يترقب مستقبل نيمار في ظل اهتمام عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، بالحصول على خدماته قبل انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا، المقرر أن يغلق في الثاني من سبتمبر المقبل.
تعنت باريس سان جيرمان
الصحف الإسبانية والفرنسية تحدثت عن تصلب في موقف باريس سان جرمان الفرنسي، خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد، بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضا سخية للتنازل عن نجمه، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز».
جريدة «سبورت» الكتالونية كشفت أن برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لضم نيمار، الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف العام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة مع ضرورة الشراء في الموسم التالي، لكن سان جرمان رفض هذا العرض، وأضافت «سبورت» بحسب «سكاي نيوز» أن المفاوضات أغلقت بسبب تصلب موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة.
أما جريدة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية فتطرقت إلى أرقام مماثلة: إعارة لمدة موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الإعارة، ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا بعد موسمين، قائلة: «المفاوضات مستمرة مع باريس سان جرمان على الرغم من رفض النادي الفرنسي، لكن برشلونة ينتظر موقفا حاسما من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة من أجل وقف اهتمام ريال مدريد».
محاولات ريال مدريد
في المقابل تسعى إدارة نادي ريال مدريد بكل قوتها لحسم صفقة نيمار، حيث كشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به ريال مدريد، وهو 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 لاعبين هم الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
الجريدة الفرنسية أوضحت أن باريس سان جرمان، رفض هذا العرض قائلة إن القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية، خاصة مع دخول يوفنتوس الإيطالي خط المفاوضات، عبر مديره الرياضي فابيو باراتيكي الذي يجري محادثات مع النادي الفرنسي لطلب نيمار، مقدما عرضا ماليا وُصف بالهائل، لكن لم يتم كشفه مع تقديم مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا بقيمة 80 مليون يورو أخرى، وفقًا لما نشرته جريدة «آس» الإسبانية.
القرار في يد نيمار
إدارة برشلونة تنتظر أن يصرح نجمها السابق لوسائل الإعلام برغبته بالعودة إلى ملعب «الكامب نو»، وذلك لكي تضغط على النادي الباريسي ويتم تسهيل عملية المفاوضات، لكن نيمار يرفض هذا الأمر، على الرغم من معرفة الجميع بأنه يريد العودة لبرشلونة ويسعى لتحقيق هذا أيضا، وذلك حسبما ذكر موقع «سبورت 360»، في تقرير له اليوم.
ويرجع رفض نيمار للإعلان عن عودته لبرشلونة في هذه التوقيت، لأن في حال صرح بأنه يريد اللعب مجددا للنادي الكتالوني أو حتى ألمح إلى ذلك، وبعدها تعثرت المفاوضات نهائيا، فهذا سيقطع الطريق على انتقاله إلى ريال مدريد، الذي يعتبره المهاجم البرازيلي نافذته الثانية للتخلص من سجن باريس.