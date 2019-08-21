طباخ يفضح الحياة الشخصية لنجم برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 10:39 مساء
فريق برشلونة. (أرشيفية : الإنترنت)

تحدث ميكائيل نايا الطباخ السابق للفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، عن الحياة الفوضوية للنجم الشاب، الذي سيغيب عن الفريق الكتالوني لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة.

وقال نايا، وفقًا لموقع «سبورت 360»، نقلًا عن صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية: «عثمان فتى طيب لكنه لا يتحكم في حياته، يعيش حياته دومًا مع عمه، وأيضًا مع بعض من أصدقائه اللذين لا يجرآن على قول أي شيء له».

وأوضح الطباخ: «النجم الفرنسي لا يحترم أوقات الراحة على الإطلاق، وسبق أن حاولت تنظيم وجباته وفقًا للمباريات وفي أوقات التعافي، وأن الأمور كانت تسير بشكل جيد ولكن هناك تأثيرات سلبية عليه».

وكان برشلونة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الإثنين، إصابة مهاجمه الفرنسي وغيابه عن الفريق الكتالوني لفترة تصل إلى 5 أسابيع، بعد إصابته في الفخذ الأيسر.

وتعرض المهاجم الفرنسي، للإصابة في مباراة البارسا الأولى في الموسم الجديد (2019-2020) من الدوري الإسباني أمام أتليتيك بلباو، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي في سان ماميس.

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