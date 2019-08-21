تصعيد جديد من الوداد المغربي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا (أرشيفية : إنترنت)

ما زالت أزمة نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي الموسم الماضي (2018-2019) مستمرة بين نادي الترجي التونسي والوداد المغربي.

ورفض نادي الوداد المغربي الاستسلام، بعدما تقدم بطعن للجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد قرار اللجنة التأديبية الذي منح اللقب للترجي وأعلن الوداد منسحبًا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنهى في 7 أغسطس الجاري، الجدل حول نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الترجي والوداد، باعتبار الأخير خاسرًا في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب لنسخة 2019.

وأثارت مباراة الإياب التي أُقيمت في أواخر مايو الماضي، جدلًا واسعًا، إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجًا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر).