محمد صلاح يتحدث عن اعتزال اللعب لمنتخب مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 06:28 مساء
الدولي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : الإنترنت)

قال محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، إن علاقته مع اتحاد الكرة المصري السابق لم تكن جيدة، وإن المنتخب المصري لم يقدم أفضل مستوى له في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد صلاح في جزء من مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «لم نقدم أفضل مستوى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أنا لا أتحدث عن اللاعبين وأتجنب نفسي، لكننا كفريق واحد لم نقدم أداء جيدًا ولكن كان هناك الكثير من الضغط، كما أن اللاعبين في منتخب مصر لم يكونوا سعداء بسبب الكثير من الأشياء».

وعن إقامة منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية، أوضح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي: «لقد كان لدي الكثير من المواجهات مع الاتحاد المصري لكرة القدم.. في بعض الأحيان مع المنتخب الوطني يأخذ الاتحاد الأمر كمنافسة معي، ليس لأنني نجم ولكن لأن دوره الأساسي أن يجعلني مرتاحًا».

وتابع صلاح: «على سبيل المثال في بطولة الأمم الأفريقية كنا في الفندق والناس يأتون إلى الفندق بسهولة بالغة، ويجلسون في الطابق السفلي بسهولة شديدة وهو أمر غير طبيعي».

وأضاف: كان لدينا يوم عطلة ولم أستطع النزول من الغرفة حتى التاسعة والنصف.. وعندما حاولت النزول كان هناك نحو 200 شخص بهذه الطريقة معي.. أنا أشتكي لأنني إنسان أريد أن أكون مع اللاعبين». 

وبسؤاله عن التفكير في الاعتزال الدولي؟، رد صلاح: «الأمر صعب للغاية كما تعلمون أنا أحب هذا البلد من قلبي.. أنها دائما في عقلي، وعندما غادرت مصر وأنا في سن الـ19 عامًا، كان دائمًا في ذهني شيئ ما يدفعني إلى الأمام للعب بشكل جيد».

وأكد: «هدفي أن أكون أيقونة للأطفال وليكونوا مثلي يومًا ما وهذا ما يشغل عقلي، لذلك الاعتزال من الفريق الوطني شيئ كبير داخليًا بالنسبة لي».

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