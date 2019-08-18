لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين

منتخب مصر لناشئي كرة اليد. (صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد عبر فيسبوك)

نجح المنتخب المصري لكرة اليد ناشئين تحت (19 عامًا) في تحقيق إنجاز تاريخي، بعدما توج بلقب بطولة العالم لكرة اليد للشباب في نسختها الثامنة بتغلبه على المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28) اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وبهذا الانتصار حققت مصر لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا لأول مرة في التاريخ، بعدما احتل الفريق المركز الـ14 في نسخة عام 2017 الأخيرة.

منتخب مصر صعد للدور النهائي لأول مرة في تاريخة خلال هذه النسخة من البطولة، بعدما تغلب على منتخب البرتغال في دور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب ألمانيا عقب الفوز على منتخب الدنمارك.