برشلونة يسقط أمام أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري

سقط برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام مضيفه أتلتيك بلباو «1-0» في افتتاح الدوري الاسباني لكرة القدم لموسم 2019-2020 .

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المخضرم اريتز ادوريز (38 عاما) بضربة مقصية رائعة بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا (89).

بدأ برشلونة المباراة من دون نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ربلة الساق ليغيب بالتالي عن المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري المحلي للمرة الاولى منذ 10 سنوات قبل ان يتعرض المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز للاصابة ذاتها ويخرج اواخر الشوط الاول.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المخضرم اريتز ادوريز (38 عاما) بضربة مقصية رائعة بعد دقائق قليلة من نزوله احتياطيا.

ولم يخسر اتلتيك بلباو في اخر 15 مباراة على ملعب سان ماميس وكان انتزع التعادل ايضا ذهابا وايابا من الفريق الكاتالوني الموسم الماضي.